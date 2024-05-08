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Polise hakaret eden provokatör terör örgütü üyesi çıktı

Hakkari'de Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında oynanan karşılaşmada çıkan tartışmada polise 'O köpeğinizi buraya getireceksiniz' diyen Yalçın Kaval isimli şahsın terör örgütü üyesi olduğunu ortaya çıktı.

Sabah8 Mayıs 2024 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Polise hakaret eden provokatör terör örgütü üyesi çıktı
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Hakkâri Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında 24 Mart tarihinde oynanan amatör karşılaşması sırasında futbolcular seyircilerle tartıştı. Olayların büyümesi üzerine emniyet güçleri tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada bazı seyirciler sahaya girince arbede yaşandı. Karşılaşmayı izleyen Yalçın Kaval'ın polisler tarafından darp edildiği iddiasıyla soruşturma başlatılması üzerine yaşanan olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

POLİS MEMURUNA 'KÖPEK' DİYE HAKARET ETTİ

Emniyet güçlerinin tarafları sakinleştirmek için geldiği olay yerine ait bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Yalçın Kaval isimli şahsın emniyet amirine bir polis memuru için, "O köpeğinizi buraya getireceksiniz" şeklinde sözler sarf ettiği görüldü. Hakaret içerikli sözleri nedeniyle ifadesi alınmak istenen Kaval ve çevresinde bulunan kalabalık emniyet güçlerine saldırdı. Polisler olayların büyümemesi için gözaltını daha sonra yapmaya karar verdi.

KARAKOLDA HAKARET ETMEYE DEVAM ETTİ

İkametine giden polis memurları tarafından alınan Yalçın Kaval karakolda iddiaya göre hakaret içerikli söylemlerine devam etti. Yine iddiaya göre polis memurlarına, "Or.. çocukları, hepinizle görüşeceğim. Sizi medyada rezil edeyim bakalım devletiniz kurtaracak mı?" şeklinde tehditler savurarak direnmeye devam etti. Bu sırada polis ekipleri Yalçın Kaval'a kelepçe takmak isteyince arbede çıktı. Kaval polislerin işkence uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN İŞLEM YAPILMIŞ

Cumhuriyet savcısı ise jandarma güçlerini görevlendirerek polisler hakkında soruşturma başlattı. Yapılan tahkikat sonrasında Yalçın Kaval isimli şüphelinin daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hakkâri ziyareti sırasında domates fırlattığı, 2016 yılında 'Terör Örgütü Propagandası' yaptığı ve kardeşinin 2021 yılında Van ilinde PKK terör örgütünün- kırsal yapılanmasında yakalandığı tespit edildi. Polis memurlarına görevini yaptırmayan ve ağır hakaretlerde bulunan şüphelinin şikâyeti üzerine polise soruşturma açılması dikkat çekti.

  • Yalçın Kaval
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