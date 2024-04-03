İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9413
  • EURO
    34,4864
  • ALTIN
    2337.55
  • BIST100
    8987.68
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polise karşı çıkanlara ilk destek CHP'den! Özgür Özel Abdullah Zeydan için Van'a heyet gönderdi
Güncel

Polise karşı çıkanlara ilk destek CHP'den! Özgür Özel Abdullah Zeydan için Van'a heyet gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü sempatizanı yüzlerce kişinin destek vermek için meydanlara indiği Abdullah Zeydan'a destek çıktı. Özgür Özel'in gönderdiği heyette, Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç ve Mahmut Tanal yer aldı. Öte yandan görüşmede de Leyla Zana'nın da olması dikkat çekti.

3 Nisan 2024 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
Polise karşı çıkanlara ilk destek CHP'den! Özgür Özel Abdullah Zeydan için Van'a heyet gönderdi
ABONE OL

Van seçimlerinini önde tamamlayan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmaması sebebiyle YSK, DEM Partili isme mazbatasını vermemiş, ardından PKK'nın 'sokaklara inin' çağrısı üzerine binlerce PKK sempatizanı Van, Hakkari, Batman olmak üzere sokakları yakıp yıkmıştı.

Olayların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ve Abdullah Zeydan'a destek olmak için Van'a heyet gönderdi. Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç ve Mahmut Tanal'dan oluşan heyet, Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan tarafından karşılandı. Buluşmada Leyla Zana'nın da olması dikkat çekti.

  • CHP Genel Başkanı
  • Abdullah Zeydan
  • Terör örgütü
  • Sevda Erdan Kılıç
  • Mahmut Tanal
  • Leyla Zana

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.