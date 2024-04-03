Van seçimlerinini önde tamamlayan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmaması sebebiyle YSK, DEM Partili isme mazbatasını vermemiş, ardından PKK'nın 'sokaklara inin' çağrısı üzerine binlerce PKK sempatizanı Van, Hakkari, Batman olmak üzere sokakları yakıp yıkmıştı.

Özgür Özel'in gönderdiği CHP heyeti, Van'da DEM Parti'ye destek ziyaretinde bulundu



Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç ve Mahmut Tanal'dan oluşan heyet; Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana ile bir araya gelerek desteklerini iletti. pic.twitter.com/DLRjla4S7G — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 3, 2024

Olayların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ve Abdullah Zeydan'a destek olmak için Van'a heyet gönderdi. Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç ve Mahmut Tanal'dan oluşan heyet, Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan tarafından karşılandı. Buluşmada Leyla Zana'nın da olması dikkat çekti.