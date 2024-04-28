Polise silah çeken firari vurularak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Furkan Kaçmaz idaresindeki 26 AEG 042 plakalı otomobili Soğanlı Mahallesi 1. Yeşilova Sokak'ta durdurmak istedi.
Çıkmaz Sokak'a giren şüpheli, polis ekiplerine silahla mukavemette bulunup yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından yaralayarak durdurdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlının yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.