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Polise silah çeken firari vurularak yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan kişi, polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışırken ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

AA28 Nisan 2024 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Polise silah çeken firari vurularak yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Furkan Kaçmaz idaresindeki 26 AEG 042 plakalı otomobili Soğanlı Mahallesi 1. Yeşilova Sokak'ta durdurmak istedi.

Çıkmaz Sokak'a giren şüpheli, polis ekiplerine silahla mukavemette bulunup yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından yaralayarak durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlının yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

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