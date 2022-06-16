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Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'nda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.

Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.

Bakanlık incelemesi sonrası fezleke, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  • Salihe Aydeniz
  • TBMM

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