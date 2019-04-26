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Polisi görünce silahları aracın altına attılar

Balıkesir'de aracın altına atılmış 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

  • İHA
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Balıkesir'de park halinde bulunan 10 plakalı araç altına atılmış vaziyette 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.  

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği görevlileri, Dinkçiler Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde bulunan bir büfe işletmesinin karşısında park halinde bulunan 10 plakalı araç altına atılmış vaziyette 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Yapılan araştırma sonucu tabancanın F.İ. B.'ye, tüfeğin ise U.S.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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