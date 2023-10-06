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  • ''Polisim'' diyerek 3 milyon 450 bin TL dolandırdı!
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''Polisim'' diyerek 3 milyon 450 bin TL dolandırdı!

Üsküdar'da 'polisim' diyerek bir kişiyi 3 milyon 450 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı. Şüpheli, 9 gün önce yine aynı yöntemle aynı kişinin 40 bin dolarını aldı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 16:14 - Güncelleme:
''Polisim'' diyerek 3 milyon 450 bin TL dolandırdı!
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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar'da yaşandı. İ.T. (71) isimli şahıs kendisini arayan ve polis, savcı olarak tanıtan Ahmet G. (25) isimli şahsa inandı. İ.T., ikametine gelen Ahmet G.'ye 3 milyon 450 bin lirayı elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan İ.T. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucu, Ahmet G. isimli şahıs 3 milyon 450 bin lirayla suçüstü yakalandı. Yapılan detaylı incelemede şüphelinin 28 Eylül 2023 günü müştekiden 40 bin doları yine aynı yöntemle alan şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Ahmet G. adliyeye sevk edildi.

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