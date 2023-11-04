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''Polisim'' diyerek dolandırmıştı: Tutuklandı

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıttığı kadının 500 dolar, 120 gram altın ve 5 bin 500 lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
''Polisim'' diyerek dolandırmıştı: Tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.A. (46), telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin, kardeşinin terör olayına karıştığını, soruşturma için maddi birikiminin fotoğrafını ve ev adresini istediğini, adrese gelecek polisin altın ve paraları alacağını söylemesi üzerine 500 dolar, 120 gram ziynet ve 5 bin 500 lirasını evine gelen kişiye verdi.

Dolandırıldığını anlayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin tespiti ve yakalanması için bölgedeki güvenlik ve KGYS kamera görüntülerini inceledi.

Zanlının Ankara'ya kaçtığını tespit eden ekipler, şüpheli A.K'yi (20) yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi.

Üzerinde 12 bin 683 dolar, 1148 avro, 100 sterlin, 1125 lira, cep telefonu, 2 bilezik, 7 yüzük, 4 çift küpe ve 4 kolye bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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  • Kırıkkale dolandırıcılığı

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