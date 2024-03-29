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Polisin kavga ihbarına gittiği evde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

Hatay'da kavga ihbarına gidilen evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına aldı.

AA29 Mart 2024 Cuma 16:55 - Güncelleme:
Polisin kavga ihbarına gittiği evde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Antakya ilçesindeki bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Eve giren ekipler, ikamette bulunan 4 kişiden E.G. ve A.G. kardeşlerin kavga ettiğini gördü. Y.E. ve M.N.T'nin de hareketlerinden şüphelenen ekipler, evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, dışı kabartmalı obje ve 19 sikke ile 34 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler evdeki 4 kişiyi gözaltına aldı, objeleri Müze Müdürlüğüne teslim etti.

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