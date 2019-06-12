26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7874
  • 6,5538
  • 247.919
  • 92.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polisleri de dolandıran sahte polis yakalandı

Antalya' da kendisini polis olarak tanıtarak bir hasta yakınını, 5 bin lira dolandıran H.K., polisin operasyonuyla yakalandı. Çok sayıda suç kaydı çıkan zanlının polisleri de dolandırdığı belirlendi. 

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, bir kamu hastanesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan H.K. ile bağlantı kuran U.K., hasta çocuğuna solunum cihazı alma sözü veren şüpheliye 5 bin lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan U.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan H.K.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan H.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K'nin dolandırdığı kişiler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi.

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

Kızılay'dan büyük kalplere madalya

Kızılay'dan büyük kalplere madalya

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

Akdeniz'de bulunan bir kolye, onlarca yıllık gizemi çözdü

Akdeniz'de bulunan bir kolye, onlarca yıllık gizemi çözdü

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroit uyarısı!

Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroit uyarısı!

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA