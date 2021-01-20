İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4729
  • EURO
    9,0782
  • ALTIN
    444.418
  • BIST100
    1565.01
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü
Güncel

Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü

İzmir'in Çiğli ilçesinde polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü, otomobil ile dereye düştü.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 07:00 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 07:00
ABONE OL

Egekent Mahallesi 8826 Sokak'ta Hüseyin Can A, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 34 COK 529 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dereye düşen aracın sürücüsü ve yanındaki Buğrahan A. (20) kazada yara almadı. Otomobilin, Hüseyin Can A'nın ağabeyine ait olduğu belirlendi.

Ekiplerce aracın sahibine ceza yazılırken, Buğrahan A'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari ceza uygulandı.

Kazada hasarın oluştuğu otomobil, dereden çekici ile çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.