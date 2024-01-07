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Polisten kaçan alkollü sürücüye rekor para cezası

Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verdi. Sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

İHA7 Ocak 2024 Pazar 06:26 - Güncelleme:
Polisten kaçan alkollü sürücüye rekor para cezası
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Çorum'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 19 UF 861 plakalı otomobil sürücüsü, kısa süren kovalamacının ardından Fatih Caddesi üzerinde yakalandı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti.

Kovalamacaya karışan araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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