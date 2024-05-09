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Polisten kaçan otomobil kaza yaptı

Sarıyer'de denetim noktasında polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, sokak arasında park halindeki araçlara çarparken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet silah ve bıçak bulunurken, şüpheli sürücü kelepçelenerek gözaltına alındı.

DHA9 Mayıs 2024 Perşembe 07:21 - Güncelleme:
Polisten kaçan otomobil kaza yaptı
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Olay, saat 01.30 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeköy yolunda polisin denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 34 GVP 053 plakalı otomobilin sürücü, izini kaybettirmek için ara sokaklara girdi. Aşırı süratle girdiği iddia edilen sokakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Park halindeki 4 otomobile ve bina girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarparak durabilen otomobil kullanılamaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN OTOMOBİLDE SİLAH VE BIÇAK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücü ise polise verdiği çelişkili ifadeler ve aracı kullanmadığını iddia etmesi üzerine kelepçelenerek gözaltına alındı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilde yapılan incelemelerde, bir adet silah ve bıçak tespit edilerek incelemeye alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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