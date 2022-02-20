Polonya olası mülteci akınında Ukraynalı çocuklar için eğitim planı hazırlıyor

AA 20 Şubat 2022 Pazar 23:05 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 23:06

Czarnek, Ukrayna'dan olası mülteci akını senaryosuna karşı hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Biz Ukraynalı komşularımıza yardım etmeye açığız. Ukraynalı çocuklara Lehçe dil öğrenimini de kapsayacak bir eğitim planı geliştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Polonya Eğitim Bakanı, ülkede son 15 yılda öğrenci sayısının azalmasından dolayı birçok bölgede kapatılan çok sayıda okulun bulunduğunu ifade ederek, "Ukraynalı çocukların eğitimi için kullanılacak birçok bina mevcut." diye konuştu.

Czarnek, "Ukrayna'da silahlı çatışma durumunda Polonya'ya gelecek Ukraynalı mültecilerin çocuklarının eğitimini organize etmede bir sorun görmüyorum. Öte yandan bir çatışma yaşanmamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

