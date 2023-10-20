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Güncel

''Polonya'da İsrail'e destek eylemi yapıldı'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Polonya'da İsrail'e destek eylemi yapıldı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 19:33 - Güncelleme:
''Polonya'da İsrail'e destek eylemi yapıldı'' iddiasına yalanlama
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Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay önce bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay önce (11 Eylül 2023) bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı tespit edilmiştir. Görüntülerdeki kalabalığın, Lehçe bir marş olan 'Bogurodzica'yı söyleyen 'Wojownicy Maryi (Meryem'in Şövalyeleri)' grubunun üyeleri oldukları belirlenmiştir. Görüntülerdeki organizasyonun İsrail-Filistin çatışmasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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