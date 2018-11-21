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Pompalı tüfek kahvehaneyi bastı, bir kişiyi öldürdü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kahvehaneyi basan şahsın pompalı tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan kahvehane sahibi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Olay, saat 19.30 sıralarında Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Özel'e (39) ait kahvehaneye gelen kimliği belirsiz bir şahıs, pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Kısa mesafeden aldığı saçmaların hedefi olan Özel, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı geldiği araçla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Çan Devlet Hastanesine kaldırılan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlının kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarında inceleme başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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