DHA 19 Haziran 2020 Cuma 15:29 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 15:29

Geyve’nin Çeltikler Mahallesi’nde yaşayan bir grup, sosyal medyada ellerinde silahlarla video çekerek, paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri video üzerine harekete geçerek, 20 kişiyi tespit edip, operasyon başlattı. Kimlikleri sosyal medyadan tespit edilen 20 kişinin evlerini tek tek arayan polis ekipleri 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, videoda yer alan 20 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

OPERASYON, 315 POLİSLE YAPILDI

Sakarya'da bir araya gelerek sosyal medya hesaplarında ellerinde tüfeklerle video ve fotoğraflarını yayınlayan gençlere yönelik düzenlenen, 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 315 polis katıldı. Evlerde yapılan aramalarda, 9 tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 22 ecstasy hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 tabanca fişeği ve 31 tüfek fişeği ele geçirildi.