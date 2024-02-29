Poşetteki 250 bin dolar CHP'yi karıştırdı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un TBMM'deki odasında iddiaya göre 3 hafta önce pazar çantası içinde 250 bin dolar nakit para bulundu. Ancak parti yönetimi, olayı Meclis Polis Amirliği'ne bildirmek yerine gizledi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın partiye yakın kaynaklardan aktardığı iddiaya göre 3 koldan yapılan aramalar sonunda poşetin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Veli Ağbaba'ya ait olduğu anlaşıldı. Para Ağbaba'ya teslim edildi.

ORADA HİÇBİR KAMERA YOK

Sabah'ın haberine göre, Ağbaba ve odanın sahibi Torun iddiaları yalanlarken, Ağbaba kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığı'na dilekçe vereceklerini açıkladı. Ancak ilgili noktalarda hiçbir kameranın olmadığı ortaya çıktı.

Son olarak CHP'nin eski PM üyesi Ferihan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dahil olduğu İstanbul il kongresinde, bir delege için 150 bin lira teklif edildiğini dile getirmiş, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.