İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2135
  • EURO
    33,9174
  • ALTIN
    2041.88
  • BIST100
    9062.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Poşetteki 250 bin dolar CHP'yi karıştırdı

CHP milletvekili Seyit Torun'un Meclis'teki odasında poşet içinde bulunan 250 bin dolar partiyi karıştırdı. Paranın Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddia edildi. 'CHP'de parayla aday belirleniyor' tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Sabah29 Şubat 2024 Perşembe 07:34 - Güncelleme:
Poşetteki 250 bin dolar CHP'yi karıştırdı
ABONE OL

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un TBMM'deki odasında iddiaya göre 3 hafta önce pazar çantası içinde 250 bin dolar nakit para bulundu. Ancak parti yönetimi, olayı Meclis Polis Amirliği'ne bildirmek yerine gizledi.

Seyit Torun

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın partiye yakın kaynaklardan aktardığı iddiaya göre 3 koldan yapılan aramalar sonunda poşetin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Veli Ağbaba'ya ait olduğu anlaşıldı. Para Ağbaba'ya teslim edildi.

ORADA HİÇBİR KAMERA YOK

Sabah'ın haberine göre, Ağbaba ve odanın sahibi Torun iddiaları yalanlarken, Ağbaba kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığı'na dilekçe vereceklerini açıkladı. Ancak ilgili noktalarda hiçbir kameranın olmadığı ortaya çıktı.

Veli Ağbaba

Son olarak CHP'nin eski PM üyesi Ferihan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dahil olduğu İstanbul il kongresinde, bir delege için 150 bin lira teklif edildiğini dile getirmiş, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

  • Veli Ağbaba
  • Seyit Torun

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.