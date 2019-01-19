İran haber ajansının 'Polat Alemdar'lı paylaşımına tepki: Press Tv'nin Ortadoğu haberlerinin inandırıcı olmadığı bir kez daha ispatlandı

İran Resmi Haber Ajansı Press TV, önceki gün Suriye'nin Münbiç şehrinde gerçekleştirilen saldırının failinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olduğunu iddia edip, haberi Kurtlar Vadisi'ndeki 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın fotoğrafıyla paylaştı. Bu paylaşımla tepki toplayan ajans daha sonra haberi kaldırdı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Türkiye Ekonomik Politik Ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, İran Resmi Haber Ajansı Press TV'nin bir skandala imza attığını dile getirerek, "Suriye'nin Menbiç şehrinde gerçekleştirilen saldırının failinin ortaya çıktığı haberini, Kurtlar Vadisi'ndeki 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın fotoğrafıyla paylaşmış olması İran basın organlarının istihbaratının zayıf olduğunun göstergesidir" dedi.

Haberlerle Türkiye´nin dünyanın dört bir yanına hedef gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Yıldırım, asıl hedefin MİT olduğunu söyleyerek, basın organlarının istihbaratının sağlam olması gerektiğini vurguladı ve, "İran Resmi Haber Ajansı Press TV Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığını ifşa etmiştir" diye konuştu.

"GAZETECİLİK DEĞİL TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI"

PKK Terör örgütü Münbiç´teki DEAŞ saldırısıyla Türkiye´yi ilişkilendirmek amacıyla propagandaya başlamış olması ve teröristlerin yalan haberini dolaşıma sokan İran televizyonu öyle bir hata yaptı ki, terör palavrası anında deşifre olmuş olması bir gazetecilik değil Türkiye düşmanlığıdır" diyerek sözlerine devam eden Yıldırım şunları söyledi.

"Ortadoğu´da süren savaş ve stratejilerin önemini her gün arttırdığı dönemde biz eğer şanslıysak yaşarken bazı olayların sır perdesini aralama ihtimalimiz var. İran resmi haber ajansı Press TV Ortadoğu haberleri ile ilgili dünyada güvenirliğini yitirmiştir. Mesele her koşula göre partner seçip seçememe inisiyatifine sahip olup olmamanızdır."

"ORTADOĞU HABERLERİNİN İNANDIRICILIKTAN UZAK OLDUĞU İSPATLANDI"

'Münbiç´e terör saldırısı için gelen MİT ajanı' diye servis edilen haber üzerine Yıldırım, basının bir ülkeyi dünyaya karşı yayın politikası ile temsil ettiğini ve terör propagandasına destek vermemesini gerektiğini de vurguladı.

Yıldırım, terör propagandasına destek veren basın organının dünya nezdinde güvenilirliği yitirdiğini belirterek, "Terör örgütü PKK´nın sahte Polat Alemdar kimliğini servis ederken, o görseli 'Türk ajanı' diye yayınlayan İran devlet televizyonu Press Tv´nin de Ortadoğu haberlerinin ne kadar inandırıcı ve ne denli doğruluktan uzak olduğu da bir kez daha ispatlanmış oldu. Eğer yabancı bir devletin basın organı vatandaşlarınızdan birinin sizin istihbaratınızda görev yaptığını ve bir saldırı ile bağlantılı olduğunu söylüyorsa ve bunun kaynağını sorgulamanda yapıyorsa o ülkede basın temel değerlerini yitirmiştir. Press Tv'nin paylaşımı istihbarat ile bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; Türkiye ilişkilendirilmek istemesi İran basının ülkemize karşı durumunu açık ve net göstermektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

NE OLMUŞTU?

Münbiç şehir merkezinde önceki gün saat 14:00 sularında ABD askerlerine yönelik bir saldırı düzenlenmişti. Şehir merkezinde bulunan Kasr El-Umara adlı restoranda gerçekleşen patlamada 4 ABD askeri toplam 16 kişi ölmüştü. Saldırıyı ise DEAŞ üstlenmişti.