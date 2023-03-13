Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının dördüncü yılında anılıyor

Ankara'da 1961'de doğan Beril Dedeoğlu, Galatasaray Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1986'da mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dedeoğlu, akademik kariyerine 1995'te Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı.

Dedeoğlu 1999'da doçent, 2005'te profesör oldu. 2005'ten itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüten Dedeoğlu, uluslararası güvenlik ve strateji, Avrupa Birliği ile uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitap ve makale yazdı.

Çeşitli gazetelerde yazarlık da yapan Dedeoğlu, çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulan "akil insanlar" arasında yer aldı. Dedeoğlu, 22 Eylül 2015'te geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu üyesi olan Beril Dedeoğlu, 28 Şubat 2019'da beyin kanaması geçirerek, hastaneye kaldırıldı. 13 Mart 2019'da hayatını kaybeden Dedeoğlu, İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- "KRİZLER KARŞISINDA PANİĞE KAPILMAZ, SORUNLARI TEK TEK ÇÖZME YOLUNA GİDERDİ"

Çalışma arkadaşları, vefatının dördüncü yılında Dedeoğlu'nu AA'ya anlattı. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ile, Galatasaray Üniversitesinde görev yaptığı dönemde tanıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Erhan, Dedeoğlu'nun siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında literatüre katkısına değinerek, "Avrupa Birliğinin ne olduğunu Türkiye'de çok az kişinin bildiği 90'lı yıllarda bu konuda çalışmaya başlamış ve hepimizin yararlandığı referans kaynaklara imza atmıştı. Beril hoca, uluslararası ilişkiler alanında gençlerin çalışmalarına her zaman destek oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nun yanı sıra bir dönem TRT Haber'de yayınlanan "Dışa Bakış" programı dahil farklı projelerde Prof. Dr. Dedeoğlu ile birlikte çalışma fırsatı yakaladığını anlatan Prof. Dr. Erhan, "Türkiye'nin bugünkü Doğu Akdeniz ve Libya politikalarının oluşmasında kendisiyle yaptığımız çalışmalar büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Prof. Dr. Erhan, Dedeoğlu'nun her zaman yeni ve farklı bir bakış açısı sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hoca en ciddi krizler karşısında bile asla paniğe kapılmaz, karmaşık problemleri birbirinden ayrıştırmada olağanüstü bir maharet gösterir ve sorunları tek tek çözme yoluna giderdi. Yakın çalışma imkanı bulduğum akademik ve bürokratik platformlarda her zaman yapıcı ve çözüm odaklı tavırlar sergiledi. Batı'yı çok iyi bilen ama Batı özentisi içine girmeyen, milletimizin çıkarlarını her şeyin üstünde gören gerçek anlamda bir Türk milliyetçisiydi."

- "TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI MEYDAN OKUMALARI AŞABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜNEN BİR AKADEMİSYENDİ"

TRT World Türkiye Masası Müdürü Gökhan Gökçe ise Prof. Dr. Dedeoğlu ile tanışıklığının birlikte yaptıkları TRT Haber'de yayınlanan "Dışa Bakış" programının öncesine dayandığını belirterek, dış politikadaki gelişmelere ilişkin kendisiyle sürekli görüş alışverişinde bulunduğunu anlattı.

Gökçe, dünya siyasetinde Türkiye'nin argümanlarının yer edinmesi için ciddi bir özveriye sahip olan Dedeoğlu'nun, dünyanın içinde bulunduğu yoğun değişimde Türkiye'nin ön alması ve güçlü olması gerektiğini, karşı karşıya kalınan meydan okumaları aşabilecek kapasitesinin bulunduğunu düşünen bir akademisyen olduğunu kaydetti.

Beril Dedeoğlu'nun, Türkiye'nin potansiyeline güvenen bir yaklaşımda olduğunu belirten Gökçe, şöyle devam etti:

"Beril Dedeoğlu en yoğun, en karmaşık olaylar karşısında dahi, bir adım geride durarak, daha geniş perspektifi görmeye çalışan, çözüm odaklı ve bunun için de sürekli farklı açılarla olaylara yaklaşan bir akademisyendi. Türkiye'nin, dış politikasını uygularken geçmişten daha aktif olması gerektiği savunurdu. Bunun için yeterli donanıma, bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olduğunu düşünürdü."

En yoğun gündemlerde bile Dedeoğlu'nun tartışmalara muhtelif bir bakış açısı sunduğunu vurgulayan Gökçe, "Müzakereciydi, ancak müzakere yaparken, çözümsüzlüğü değil çözümü öncelerdi. Ama asla ilkelerinden, Türkiye'nin çıkarlarından da ödün vermezdi." ifadelerini kullandı.

Gökçe, Beril Dedeoğlu'nu, 1989'da yayınlanan "Ölü Ozanlar Derneği" filmindeki İngilizce öğretmeni John Keating isimli karakterin, kürsünün üstüne çıkıp öğrencilerine, "Bakın artık sizden yukarıdayım, her şeyi daha farklı görüyorum. Bakış açınızı değiştirerek olayları farklı görebilirsiniz." sözlerindeki gibi hatırlayacağını dile getirdi.