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  • Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden ambulans çalan zanlının ifadesi ortaya çıktı
Güncel

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden ambulans çalan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde ambulansı gezmek için çaldığını söylediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

IHA12 Haziran 2020 Cuma 12:40 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 12:41
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalınmıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası çalınan ambulans kısa sürede Kağıthane Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde şüphelilerle birlikte yakalamıştı. Ambulansı çalan zanlının ismi ve ifadesi ortaya çıktı. Ambulansı çalan zanlı Çetin A. ifadesinde ambulansı gezmek için çaldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı ve raporu olup olmadığı araştırıldığı da öğrenildi.

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