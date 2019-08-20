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Prof. Dr. Dursun'un adı, son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak

Van'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un isminin, Malazgirt'te son konuşmasını yaptığı programın gerçekleştirildiği kültür merkezinde yaşatılacağı bildirildi.

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Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"ne katıldıktan sonra Van'ın Erciş ilçesine giderken aracının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Dursun'un ismi Malazgirt Kültür Merkezine verilecek.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamızın bizler için tabii ki önemi çok büyük ama Malazgirt ilçemiz için bir önemi daha var." dedi.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Hocamız, Malazgirt Zaferi'mizi anma etkinlikleri çerçevesinde bizleri yalnız bırakmayarak dün düzenlediğimiz bilgi şölenine katıldı, çok güzel bir konuşma yaptı. Bu, büyük bir feyiz aldığımız konuşma oldu. Akabinde bu acı haberi aldık. Elbette hocamızın hatırası, yetiştirdiği binlerce öğrenci ve verdiği yüzlerce eserle yaşayacaktır. Bu konuyla ilgili olarak bizleri yalnız bırakmadığı için ilçemizdeki kültür merkezimize çok değerli hocamızın adını vermek için gerekli girişimlere başladık."

Dursun'a Allah'tan rahmet dileyen Yalçın, onun dün yaptığı konuşmasıyla kendilerine güzel bir hatıra bıraktığını belirterek, "Resmi yazışmalar başladı. Bizim için ayrı bir önemi oluşan hocamızın adını kültür merkezine vereceğiz. İlçemizde de hocamızın adını sonsuza kadar yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

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