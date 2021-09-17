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Güncel

Prof. Dr. Erbaş'tan atama kararına ilişkin teşekkür mesajı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

AA17 Eylül 2021 Cuma 01:01 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 01:01
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Prof. Dr. Erbaş, Twitter hesabından Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah." mesajı ile paylaşarak, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığının Başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajının sonunda "Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle." ifadesine de yer verdi.

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