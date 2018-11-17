İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Hazreti Peygamber ve gençlik dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız. Gençlere ulaşmıyorsanız artık bir yerden sonra tükenirsiniz." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in hicri 12 Rebiu'l Evvel Pazartesi günü sabaha karşı doğduğunu söyledi.

Bu yıl 17-24 Kasım tarihlerinin Mevlid-i Nebi Haftası olarak ilan edildiğini aktaran Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir haftalık program düzenlediğini hatırlattı.

"Gençler, Hazreti Peygamber'in davetine ilgi duydu"

Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu dile getirdi.

Hazreti Muhammed'in etrafında çoğunlukla gençlerin olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gençlerin Hazreti Peygamber'in davetine daha sıcak bir ilgi duyduğunu, büyük hizmetler yaptığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz, insanların en değerli zamanı olan gençlik çağında bedenlerinin, zihinlerinin güçlü olduğu dönemde iman, ibadet, İslam ve Allah ile tanışmalarını arzu ettiği içindir ki gençlere daha çok önem verdiği görülmekte ve anlaşılmaktadır." diye konuştu.

Müftü Yılmaz, genç kelimesinin Farsça olduğunu ve "hazine" anlamına geldiğini belirtti. Kişinin, hayatını gençlik döneminde kazandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir millet için gençlik hazinedir. Çünkü milletin geleceği o gençliğe bağlıdır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu sene Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle günümüzde pek çok tehlikelerle karşı karşıya olan gençlerimizin değerlerimiz, kültürümüz, ölçülerimizle tanışması ve onların çağın afetlerinden kurtarılarak dini, milli, tarihi değerlerine sahip çıkması adına, 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu bir konsept belirledi. Bu hafta içerisinde bir de uluslararası düzeyde bir sempozyum yapılmasına karar vermiştir. İstanbul'da 22-23-24 Kasım tarihlerinde sempozyum yapılacak."

"Hazreti Peygamber canlı bir Kur'an'dır"

Din görevlilerinin birinci vazifesinin cemaatlerine ve çevresindeki kişilere Kur'an- ı Kerim'i tanıtmak ve Hazreti Muhammed'in ahlakını anlatmak olduğunu kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci olarak da gençlere ulaşarak Hazreti Peygamber'in hayatından haberdar olmalarını sağlamaktır. Bunun da en güzel yolu, namazın dışındaki zamanlarda camilerinde ve gençlerin katılacağı yerlerde sohbetler edip onları kitaplarla buluşturarak, Hazreti Peygamber'i anlatmaya özen göstermeleri ve güzel ahlakını tanıtacak vesileleri çoğaltmalarıdır. Gerçekten Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği yüce ahlakıdır. Hazreti Peygamber ve gençlik dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız. Gençlere ulaşamıyorsanız artık bir yerden sonra tükenirsiniz."

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, din görevlilerinin gençlere ve çocuklara Hazreti Muhammed'i anlatmasının Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Hazreti Peygamber mücessem, canlı bir Kur'an'dır." dedi.

Hazreti Muhammed'de İslam ahlakının görüldüğünü vurgulayan Yılmaz, Müslümanların evlerinde siyer, hadis ya da belli kitapları takip ederek belirli zamanlarda okumalarını, böylelikle Hazreti Peygamber'i evlerine konuk etmeleri gerektiğini kaydetti.

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere ulaşmada hassasiyet gösterdiğine işaret ederek, 2013'ten itibaren gençleri camiye çağırırken "Geç Kalma, Genç Gel" sloganıyla Türkiye'nin il ve ilçelerinde sabah namazı buluşmaları düzenlendiğini ve bu tür çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Gençlere ulaşmanın kolay olmadığını dile getiren Yılmaz, "Medyanın çok yaygınlaştığı, çocukların elinden akıllı telefonun düşmediği bir çağda onlara kitapla sohbet edip dikkatlerini çekebilmek kolay değil ama derdimiz gençlere ulaşmanın çabasında olmak." ifadelerini kullandı.