18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Prof. Dr. Karatay: Misafire baklava börek yerine konserve götürürüm

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay,'Bütün kış ev domatesi olarak konserve kullanırım. Akşam yemeğine misafirliğe gittiğim zaman da domates konservesi götürürüm. Baklava, börek götürmem. ' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kışları konserve domates kullandığını, akşam yemeğine misafirliğe gittiği zaman da domates konservesi götürdüğünü, baklava ve börek götürmediğini söyledi.
 
"Adıyaman Gastronomi Günleri"ne katılan Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev kadınlarının bugünlerde hummalı çalışmalarla hazırladıkları ev usulü konserve domatesle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
 
Senelerce evinde kendi domates konservesini yaptığını dile getiren Karatay, "Domates konservesini ABD'de dahi yaptım. Bir mevsimde 90 kilogram domates konservesi yapmış biriyim. Kışın başka domates yemeyiz çünkü mevsiminde lokal olarak alınan domates sağlıklıdır. Yapılması lazımdır." diye konuştu.
 
"İLAÇSIZ ALDIĞIM DOMATESİ KAYNATIYORUM"
 
Karatay, şunları söyledi:
 
"Lokal domates nasıl yapılır? Domatesi iyice yıkamak gerekiyor. İyi bir domates ilaçsız olacak. İlaçlı aldım, yaptım kabul olmaz. İlaçsız aldığım domatesi kaynatıyorum. Kabuğunu dahi soymuyorum çünkü kabuğu da faydalıdır. Çürükleri varsa ayıklıyorum. Kaynadıktan sonra kavanoza koyuyorum. Yeni konserve kapağı almak gerekiyor. İçine biraz zeytinyağı konulabilir. Bir de kaya tuzu konulabilir. Sonra da soğumaya bırakabilir. Kavanozun içindeki hava çıktığı zaman 'çıt' diye bir ses gelir. O zaman bütün kış buzdolabına bile girmeyebilir. Raflarda saklayabilirsiniz.
 
Yalnız ağzını açtıktan sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Bütün kış ev domatesi olarak konserve kullanırım. Akşam yemeğine misafirliğe gittiğim zaman da domates konservesi götürürüm. Baklava, börek götürmem."
 
"ZEYTİNYAĞI HAYAT BAHŞEDER"
 
Hasadı yaklaşan zeytin ve zeytinyağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, zeytinin dünyanın en sağlıklı ve en önemli meyvesi olduğu belirterek, "Zeytin ağacı dünyanın en önemli stratejik ağacıdır. Zeytinyağı, hayat bahşeder, ayrıca ana sütünün aynısıdır. Zeytin, doğal ve soğuk sıkım olacak. İşlenmemiş olacak. İşlem gören yağlar, trans yağı içerdiği için kanserojendir." ifadelerini kullandı.
 
Karatay, kış mevsiminde beslenmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Kış aylarında ekmek ve şeker, bağışıklık sistemini çökerttiği için tüketilmemelidir. Ayrıca kelle paça ve kemik suyu bol bol sabah, öğle, akşam içerseniz hasta olmazsınız." dedi.

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Skandal sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Skandal sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Diyarbakır'da gergin anlar! 'Evlat katilleri' diye bağırdı, binaya girmek istedi

Diyarbakır'da gergin anlar! 'Evlat katilleri' diye bağırdı, binaya girmek istedi

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı
 

POPÜLER HABERLER

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA