Prof. Dr. Sezer Hatemi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün 90 yaşında hayatını kaybeden, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Sezer Hatemi, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede, taziyeleri eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi kabul etti. İstanbul Valisi Davut Gül de cenaze törenine katılıp, aileye baş sağlığı dileklerinde bulundu. Cenazeye katılan Prof. Dr. Bekir Karlığa, "Allah rahmet eylesin. Son derece insancıl, insan seven, o duygulara tercüman olan bir hanımefendiydi. Yaklaşık 40 yıldır tanırım kendisini, rahmet ve rahmana kavuştu şimdi. Cenabı Allah'ın habibi kimyasına nail eylemesini temenni ediyorum. Bu halde söylenecek fazla bir şey yok. Sözün bittiği andayız" dedi.