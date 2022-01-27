Projeler tamamlandı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

IHA 27 Ocak 2022 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:39

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çok sayıda önemli proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ocak Pazar günü saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından hayata geçirilen Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçim Merkezi, Tam Otomatik Katlı Otopark, Yalıncak Sahil Düzenleme Projesi, Millet Bahçesi Kaykay ve Buz Pateni Pisti, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi ve 18 ilçedeki 42 TİSKİ yatırımı başta olmak üzere yaklaşık 600 milyon lira değerinde 207 projenin açılışını yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'a gelecek olmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Trabzon'un ihtiyacı olan projeleri birbiri ardına hayata geçiriyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destek sayesindedir. Sağ olsun Trabzon'a hizmet noktasında desteğini yakından hissediyoruz. Yaklaşık iki yıldır içerisinde olduğumuz pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımız sorunsuz şekilde devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin büyük küçük birçok yatırımı aynı anda yükseliyor. Zaman zaman sıkıntı yaşasak da duran ya da ertelediğimiz bir yatırımımız bulunmamaktadır. Yaklaşık 600 milyon lira değerindeki 207 projemizin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak olması, bizlere ayrı mutluluk vermektedir. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.