Promosyon ve Matbaa Sektörlerine Gençlik Aşısı

500 kişilik davetlinin katılımı ile düzenlenen programa İKMİB Başkanı Adil Pelister, İKMİB YK üyesi Tayfun Demir, İTO Başkan Vekili İsrafil Kuralay, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Özeken, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği Yön.Kur. Başkan Vekili Hüseyin Bozdağ, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu İSO Meclis Üyesi, Basım, Yayın Meslek Odası Başkanı Zekeriya Acar başta olmak üzere birçok STK temsilcisi katıldı.



Konuşmasına fuar müjdesi ile başlayan Karatemiz, "fuar organizasyonumuzu uluslararası SİGN İstanbul Fuarı ile birlikte eş zamanlı, SIGN İstanbul Fuarının içinde ayrı bir bölüm olarak gerçekleştirmek düşüncesindeyiz. 8-11 Eylül tarihlerinde Tarsus Fuarcılık ile PROMOGIFT Markası ile düzenlenecek olan bu organizasyon için anlaşma sağladık." dedi. Avrupa'da ve ABD'de düzenlenen promosyon fuarlarının promosyon ürünleri ve baskı teknolojileri endüstrisinin tek bir çatı altında toplanmış olduğunu belirten Karatemiz, bunun sektöre farklı bir dinamizm getireceğini ve uluslar arası ilginin üst düzeyde olacağını belirtti.

Toplantıda konuşma yapan PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz "Büyük bir önem verdiğimiz; hazırlık çalışmalarını yaklaşık bir yıldan bu yana titizlikle sürdürdüğümüz Gençlik Kurulumuzu sizlere takdim etmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Ülkemizdeki önemli sorunlardan birinin bir sonraki kuşağa iş devretme güçlüğü olduğunu belirten Karatemiz geleceğin iş insanlarını yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, ikinci kuşağın iş hayatına uyumunu sağlamak, aynı zamanda üyelerimizin sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmasını amaçladıklarını belirtti.

"Yaşları 18-35 yaş aralığında gençlerden oluşacak olan Gençlik Kurulu'nun, gençlerimiz için bir okul olacağına, burada yetişen arkadaşlarımızın hem kendi işletmelerine büyük katkıları olacağına, hem de ülkemizin kalkınması adına önemli çalışmalar içinde bulunacaklarına canı gönülden inandığını" belirten Karatemiz, sözlerini "Öyle gayretle ve azimle çalışın ki, büyüklerinizin yapamadıkları, ulaşamadıkları başarılara sizler ulaşın." diyerek tamamladı.

Ömer Karatemiz 'in ardından İKMİB Başkanı Adil Pelister, İTO Başkan Vekili İsrafil Kuralay ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Özken yaptıkları konuşmalarda Gençlik Kuruluna başarılar dilediler.

İftar yemeği programı ve Gençlik Kurulu Lansmanı, Genç PROMASİAD Başkanı seçilen Sayın İlkay Yücel ve yönetiminin salondakilere takdim edilmesiyle son buldu.

Genç PROMASİAD Yönetimi şu isimlerden oluşuyor: İlkay Yücel, Begüm Çebi, Muhammed Taştan, Büşra Kazo, Alperen Kalkan, Gülcan Eroğlu, Volkan Fırıldak, Ömer Karakaş, Tuncay Kaya, Arif Gündoğdu, Hakan Yağmur, Hediye Taşçı, Gökhan Uğurlu, Andaç Diler, Serkan Bulut.