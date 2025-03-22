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Provokasyona geçit yok! Ankara'da 41 kişi gözaltına alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek ilimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir.' ifadesini kullandı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Provokasyona geçit yok! Ankara'da 41 kişi gözaltına alındı
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Vali Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla Ankara'da gerçekleştirilen izinsiz gösterilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek ilimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provokasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur."

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