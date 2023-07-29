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Provokasyonda yeni perde: Avcılar Belediyesi, HDP'lileri Akbelen'e taşıdı

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi, belediyeye ait otobüslerle içerisinde HDP'lilerin çoğunlukta bir grubu olduğu Akbelen provokasyonuna destek vermek için alana taşıdı. HDP/ Yeşil Sol Parti'nin alana taşınan gruba destek mesajı verdiği görüldü.

Sabah29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Provokasyonda yeni perde: Avcılar Belediyesi, HDP'lileri Akbelen'e taşıdı
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Muğla Milas'taki Akbelen mevkiinde faaliyet yürüten termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek adına çalışmalara başlandı. CHP'li milletvekilleri ise bölgeye giderek provokasyona girişti.

Sabah'ın haberine göre; CHP milletvekillerinin bölgede yaşayan köylülerin eylemde bulunduğunu ileri sürdüğü provokasyonlarda, İstanbul Avcılar Belediyesi'nin resmi servis otobüsleriyle bölgeye insan taşıdığı ortaya çıktı.

Gruptakilerin yayımladığı videoda "Avcılar Belediyesi izin verdi. Buraya Avcılar Belediyesi'yle geldiğimiz ortaya çıkarsa başımız büyük belaya girer" dediği görüldü.

HDP BAĞLANTILI YAŞAM SAVUNUCULARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Avcılar Belediyesi'nin taşıdığı kişilerin ise HDP bağlantılı Yaşam Savunucuları olduğu belirlendi. HDP'nin güncel adı olan Yeşil Sol Parti sosyal medya hesabından CHP'li Avcılar Belediyesi'nin taşıdığı kişilere ilişkin, "Akbelen direnişine destek için yola çıkan yaşam savunucularına polis ve jandarma tarafından belirli aralıklarla keyfi bir şekilde GBT yapılıyor. Şuan direniş alanına 11 kilometre kala GBT kontrolleri yüzünden yol trafiğe kapanmış durumda" paylaşımında bulundu.

  • Avcılar Belediyesi
  • Akbelen

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