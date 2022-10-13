PTT personel alımı başvurusu ne zaman? PTT işe alım şartları nelerdir?

PTT personel alımı başvurusu için araştırmalar hız kazandı. PTT işe alım şartları, iş tanımına göre değişkenlik gösterebiliyor. PTT'ye iş başvurusunda bulunacak olan adaylar yazılı sınav ve mülakatlara tabi tutuluyor. Peki PTT personel alımı başvurusu ne zaman?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

PTT'den personel alımına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. PTT işe alım ilanı yayımlandığında ayrıntılar haberimizde yer alacaktır.

PTT İŞE ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde alım yapılacak kadrolara göre başvuru şartları değişkenlik gösteriyor.

PTT yurt dışındaki alımlar haricinde kadrolara T.C. vatandaşı personel kabul ediyor.

30 yaşını aşmayanlar açılan kadrolara başvuru yapabilirken, kamu haklarından yasaklı bulunanlar, başka kurum ve kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü olanların başvuruları kabul edilmiyor.

PTT personel alımı ilanı yayınlandığında başvuru için gerekli şartları taşıyan adaylar, uygulanan sınav ve mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olmaları takdirde personel olarak kabul ediliyor.

PTT, personel alımı duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir.

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

* Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

* Sözel Akıl Yürütme

* Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

* Temel Yurttaşlık Bilgisi

* Türkiye Coğrafyası

* Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

* Ölçme becerisi