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PTT'den 217 noktada akıllı cihazla kargo teslimi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen PTT Kargomat sayesinde vatandaşlar kargolarını 7 gün 24 saat teslim alabiliyor.

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AA muhabirinin PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türk mühendis ve üreticilerinin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat, hükümetin "millileştirme ve yerlileştirme" politikası çerçevesinde hayata geçirildi.

Hayatı kolaylaştırmayı ve dünya standartlarında iş yapmayı amaçlayan şirket, söz konusu cihazları ilk olarak Ankara'da hizmete sundu. Cihazın daha sonra İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da kullanıma sunulmasıyla ülke genelindeki PTT Kargomat sayısı 217'ye ulaştı. Böylece PTT Kargomat sayesinde vatandaşlar, kargo ücreti dışında ekstra herhangi bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat hizmet alma imkanına kavuştu.

Ankara'da 97, İstanbul'da 78, İzmir'de 21, Bursa'da 12 ve Antalya'da 9 noktada kurulan cihazın, vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yıl sonuna kadar 405 noktada kullanıma sunulması hedefleniyor.

Söz konusu cihaz sayesinde mesai saatleri dışında kargo alma imkanı sağlanırken vatandaşlar, toplu konutlar, meydanlar, üniversiteler, öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri ve metro durakları gibi şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen en yakın PTT Kargomat'tan kargolarına ulaşabiliyor.

Vatandaşların herhangi bir yerden kendilerine gelecek gönderinin teslim edileceği PTT Kargomat'ı beyan etmesi durumunda, gönderici tarafından alıcı adresi kargomat olarak seçilerek gönderi postaya verilebiliyor.

Ayrıca alıcılara ulaşılamadığı durumlarda gönderi en yakın kargomat cihazına bırakılarak ve her iki senaryoda da gönderinin kargomata bırakıldığına dair alıcısına SMS gönderilecek. Bu SMS ile gönderinin kargomattan alınacağı tek kullanımlık akıllı şifre, kargomat adresi ve barkod bilgisi iletilecek.

PTT AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen cihazın, ilerleyen zamanlarda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı sürecinde yurt dışındaki diğer posta teşkilatlarına da ihraç edilmesi amaçlanıyor.

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