13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,287
  • 6,0227
  • 218.094
  • 100.141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Putin, Başkan Erdoğan'ı böyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 22.00'de başkent Moskova'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova Vnukovo Havalimanı'ndan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı. 

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Putin, Başkan Erdoğan'ı böyle uğurladı

Putin, Başkan Erdoğan'ı böyle uğurladı

Rusya'nın en gelişmiş roketi uçuş için hazır

Rusya'nın en gelişmiş roketi uçuş için hazır

AB'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

AB'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

İran'dan korkunç iddia: 7 bin terörist yerleştirdiler

İran'dan korkunç iddia: 7 bin terörist yerleştirdiler

Erdoğan ve Putin'den ortak tepki: Avrupa'nın mektubu bizi şaşırttı

Erdoğan ve Putin'den ortak tepki: Avrupa'nın mektubu bizi şaşırttı

Fransa'dan İsrail'e 'Filistin' uyarısı: Tehlikeye giriyor

Fransa'dan İsrail'e 'Filistin' uyarısı: Tehlikeye giriyor

Boğaz'dan geçen Rus askeri gemisinde dikkat çeken detay

Boğaz'dan geçen Rus askeri gemisinde dikkat çeken detay
 

POPÜLER HABERLER

Rusya’da uçağı kaçırmak isteyen yolcu gözaltına alındı

Rusya’da uçağı kaçırmak isteyen yolcu gözaltına alındı

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA