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Putin imzaladı! Rusya'da koronavirüs ile mücadelede yardım kampanyası başlatılıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzmanlar ile telekonferans yoluyla toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı yardım kuruluşları aracılığıyla bağış kampanyası toplanması ile ilgili kararnameyi imzaladı.

IHA07 Nisan 2020 Salı 17:37 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 17:37
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Rusya’da koronavirüs ile mücadele edilirken yaklaşık 2 haftadır izole bir şekilde odasında çalışan ve toplantılarını telekonferans yoluyla yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkedeki koronavirüs konusunda uzmanlarla toplantı yaptı. Yine telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda Putin ülke genelinde çalışan kişi sayılarının azaltılması gerektiğini söyleyerek yeni tedbirleri işaret etti. Ülkede halkın sağlığı ve ekonomik durumun çok önemli olduğunu ifade eden Putin uzmanlardan sürekli olarak fikirler alarak ülkedeki koronavirüs yayılımına karşı bilgiler edindi. Putin ayrıca uzmanlardan ülke genelindeki çalışma sürelerinin kısaltılması konusunda da fikir alırken konuşmasında ise koronavirüs salgınının en yüksek seviyede olduğu günlerin devam ettiğini henüz salgının azaltılamadığını söyledi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzmanlar ile yapılan toplantının ardından önemli bir kararnameye imza attı. Rusya hükümeti kontrolünde bazı kuruluşlar tarafından yardım kampanyası başlatılacak. Koronavirüsten zarar gören aileler ve bireyler için kullanılacak olan yardımlar tek bir fonda toplanacak. Putin’in imzaladığı kararnameye göre çalışmalar en yakın zamanda başlatılacak ve bağış kampanyasına start verilecek.

Boris Johnson’a mesaj gönderdi

Putin yapılan toplantının ve imzaladığı kararnamenin ardından koronavirüse yakalanan ve 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulduktan sonra hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Putin mesajında, “Bu zor zamanda samimi desteğimi ifade etmek istiyorum. Enerjik haliniz, iyimser ve mizah anlayışınız ile hastalığı yeneceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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