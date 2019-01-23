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Putin: Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, görüşmenin son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

"ABD Suriye'den çekilirse bu olumlu bir adım olacak"

Suriye'de krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için çalıştıklarını belirten Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz. ABD (Suriye'den) çekilme planını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak."

"Üçlü liderler zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz"

Putin, bir sonraki üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Şam’ın Kürtlerle diyalog içerisinde olmasını teşvik ediyoruz. Bu hem Suriye toplumunda birlik sağlayacak hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır." dedi.

"Türkiye ve Rusya Suriye'de çatışma sonrasında da iş birliği yapmalı"

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de çatışma sonrasında da iş birliği yapmasını gerektiğinin altını çizen Putin, şöyle konuştu:

"Bu konuda bakanlarımız yetkililerimizin ortak çabaları olacak, böylelikle mülteciler konusunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilsinler."

"Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz"

İki lider, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında."

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