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Putin ve Lavrov'dan Başkan Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'na diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü tebriği

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşlarına tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.

04 Haziran 2020 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 13:01
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Putin ve Lavrov’un mevkidaşları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıl dönümününden dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Mesajların içeriğiyle ilgili başka bilgi verilmeyen Twitter’daki açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Rusya - Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşlarına tebrik mesajlarını gönderdi.”

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