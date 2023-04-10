PYD elebaşı da Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri yaklaşırken, hain terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Son olarak PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'nin elebaşı Salih Müslim, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Terörist elebaşı Salih Müslim, "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi.

Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunan isimler Salih Müslim ile sınırlı değil. Terör örgütü PKK'nın elebaşılarıı Duran Kalkan, Bese Hozat, Sabri Ok, Murat Karayılan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek açıklaması yapmıştı.