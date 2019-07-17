Rabia Naz için Araştırma Komisyonu kuruluyor TBMM Genel Kurulu'nda, 'Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.