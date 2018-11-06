Rahip Santaro'nun katili Oğuzhan Akdin, Bodrum'da vuruldu
Trabzon’daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro’yu 5 Şubat 2006’da düzenlediği silahlı saldırıyla öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin Bodrum’da önceki gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
- Muammer Başkan
Trabzon’daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro’yu 5 Şubat 2006’da düzenlediği silahlı saldırıyla öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin Bodrum’da önceki gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. 18 yıl 10 ay hapis cezası alan Akdin, 2016’da tahliye edilmişti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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