Ramazan ayı 2019'da ne zaman başlayacak Ramazan ayı oruç ilk ne zaman tutulacak

Ramazan ayı ve şeker bayramı 2019 ne zaman ve kaç gün tatil olacak? Ramazan ayı oruç ilk ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan bayramı resmi tatil günleri belli oldu mu? 2019 dini takvimi yayınlandı mı? Ramazan ayı 2019'da ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? 2019 Ramazan bayramı resmi tatili ne kadar sürecek? Üç aylar ne zaman? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun bu ayda tutulduğu, Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nin de yine bu ay içinde kutlandığı 2019 yılı Ramazan yaklaşıyor. Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam eden Ramazan ayı ve şeker bayramı 2019 ne zaman ve kaç gün tatil olacağı ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. 2019 Ramazan ayı tatili Diyanet son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerifi karşılamaya çok kısa bir süre kala kafalarda bir takım sorular cevaplarını arar oldu. Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı ve şeker bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak diye merak edenler için hazırlamış olduğumuz bu haberde tüm detaylara ulaşabilirler.

Müslümanlar açısında çok büyük önemi olan mübarek üç ayların başlangıcına az bir zaman kaldı. Dini ve manevi havası yüksek olan üç ayların ikincisi olan Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayacak ve manevi atmosfer tavan yapacaktır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 08 Mart 2019'da başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:



“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)



“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.





2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI VE ÖNEMİ



Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.





RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?



Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:



* Oruç tutmak



* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak



* Kur'an okumak



* Namazları cemaatle kılmak



* Sahur yapmak



* İftar ettirmek



* Kadir Gecesini aramak



* Sabretmek



* İhsan ve ikramda bulunmak



* Tövbe etmek



* Cenneti istemek



* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek



* Ramazan umresi yapmak



* Açları doyurmak

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ