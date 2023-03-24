İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0756
  • EURO
    20,5192
  • ALTIN
    1224.62
  • BIST100
    5022.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ramazan bayram tatili ne zaman? Ramazan bayram tatili kaç gün 2023?
Güncel

Ramazan bayram tatili ne zaman? Ramazan bayram tatili kaç gün 2023?

Ramazan bayram tarihi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Ramazan ayı bu sene 20 Nisan'da sona erecek. Bayram ise Cuma günü idrak edilecek. Peki Ramazan bayram tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte Diyanet 2023 yılı dini günler takvimi

24 Mart 2023 Cuma 14:34 - Güncelleme:
Ramazan bayram tatili ne zaman? Ramazan bayram tatili kaç gün 2023?
ABONE OL

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bayram tatilinin kaç gün olacağı konusu gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte 2023 Ramazan bayramı tarihi belli oldu. Bu sene Ramazan ayında oruç tutma süresi 29 gün olacak. Peki Ramazan bayram tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte detaylar

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2023?

Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar son oruçlarını 20 Nisan Perşembe günü tutacak. 21 Nisan Cuma ise bayramın 1. günü olacak.

Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.

Öte yandan okullarda Nisan ara tatili ile bayram tatili birleşecek.

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek ve öğrenciler 17-23 Nisan arası 7 gün tatil yapacaklar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.