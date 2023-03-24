Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bayram tatilinin kaç gün olacağı konusu gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte 2023 Ramazan bayramı tarihi belli oldu. Bu sene Ramazan ayında oruç tutma süresi 29 gün olacak. Peki Ramazan bayram tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte detaylar

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2023?



Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar son oruçlarını 20 Nisan Perşembe günü tutacak. 21 Nisan Cuma ise bayramın 1. günü olacak.

Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.

Öte yandan okullarda Nisan ara tatili ile bayram tatili birleşecek.

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek ve öğrenciler 17-23 Nisan arası 7 gün tatil yapacaklar.