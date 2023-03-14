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Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının başlayacak olmasıyla birlikte bayramı tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. 2023 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramının hangi güne denk geleceği ve kaç gün tatil olacağı sorgulanıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi

14 Mart 2023 Salı 12:57 - Güncelleme:
Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
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Ramazan ayının başlayacak olmasıyla birlikte bayramı tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. 2023 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramının hangi güne denk geleceği ve kaç gün tatil olacağı sorgulanıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılı Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte belli oldu.

Buna göre; Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek. Bayram 23 Nisan Pazar akşamı sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimine göre okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Ramazan bayramının 21 Nisan Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle Nisan ara tatili, bayram ile birleşecek. Böylece öğrenciler ve öğretmenler 9 gün boyunca tatil yapacak.

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