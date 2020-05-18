Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat serbest mi? Bayramda şehirler arası yollar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:50 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:50

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ve Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bayramda ailesiyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar 'Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat serbest mi?' sorusunu internette araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramında da uygulanacak. Peki Bayramda şehirler arası yollar açılacak mı? Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat ile ilgili yeni kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat ile ilgili kararları Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı. Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat serbest mi? sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

Kabine toplantısında alınan karara göre Bayramda koronavirüs bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla 81 ilin tümünde şehirler arası seyahat yasak olacak.

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açıklamada Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar duyuruldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı bugün 15.30'da başladı. Toplantıda Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve koronavirüs salgınında normalleşme süreci ele alındı. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat ile ilgili yeni kararları açıkladı.



81 İLİN TAMAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferansla düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Ramazan Bayramında 81 ilde sokağa çıkma yasağı nedeniyle bütün şehirlerde seyahat yasak olacak. Bayramdan sonra ise 15 ilde yasak devam edecek.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 27 Mayıs Çarşamba günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1.günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2.günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3.günü: 26 Mayıs Salı

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle büyükşehirlerde Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak.

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller ise şöyle;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarının bayram sonuna kadar devam edeceğini söylemişti.

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 2 ay önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları ile alışveriş merkezleri geçen hafta normalleşme takvimi kapsamında açıldı.

KORONAVİRÜS NORMALLEŞME TAKVİMİ