Ramazan umre kayıtları başladı
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan umresi turları için başvuru kayıtları başladı.
- AA
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 ramazan ayı umre turları için başlayan başvuruların süresi 5 Nisan'da, Kudüs aktarmalı umre turunun başvuru süresi 12 Nisan'da sona erecek. Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinden inceleyebilecekleri programlar dahilinde ilgili bankalara ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.
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