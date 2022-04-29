Araf suresi 10. ayet ve Sad süresi 54. ayet, cüzdan duası yazmank isteyenler tarafından araştırılıyor. Ramazanın son cuması sela ile ezan arasında yazılan cüzdan duasının, kişinin parasını daha bereketliyapacağına inanılır. Peki cüzdan duası ne zaman yapılır? Cuma selası kaçta okunuyor? İşte Ramazanın son cuması Cüzdan duası yazmak için Araf suresi 10. ayet, Sad süresi 54. ayeti (Arapça)

RAMAZANIN SON CUMASI CÜZDAN DUASI NEDİR?

Ramazanın son cuması cüzdan duası yazmanın dini bir dayanağı yoktur. Bu ritüelde Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceğine inanılır.

CÜZDAN DUASI NE ZAMAN YAPILIR?

İnanışa göre, Ramazan ayının son Cuma gününde, sela ile öğle ezanın okunduğu zaman aralığında yazılmalıdır. Bu dönem içerisinde yazılan cüzdan duasının daha bereketli olduğuna inanılır. Ramazanın son cuması yazılan cüzdan duası, bir sonraki yılın aynı dönemine kadar cüzdanda kalmalıdır.

CÜZDAN DUASI NASIL YAZILIR?

Cüzdan duasını yazmadan önce yapılması gereken bazı elzem şeyler vardır. Cüzdan duası, Kur-an'ı Kerim'de yer aldığı için yazmadan önce mutlaka abdest alınmalıdır. Duanın yazılacağız kağıt ve kalemin ise temiz olması gerekmektedir.

Cüzdan duası yazıldıktan sonra ise ayetler dışarıda kalacak şekilde katlanması gerekir ve cüzdanda paraların bulunduğu yerin yanına konulmalıdır. Bu sayede duanın paraya bereket getireceğine inanılır. Cüzdan duası, para konulan diğer yerlerin içine de konulabilir. Örneğin, kumbara, çanta ya da benzeri para taşıma eşyalarının içine cüzdan duasını besleme çekerek koyabilirsiniz.

CÜZDAN DUASINA HANGİ AYETLER YAZILIR?

Cüzdan duası olarak yazılması gereken ayetler; Araf Suresinin 10.ayeti ve Sâd Suresinin 54.ayetleridir. Bu iki ayetin Arapça olarak yazılması gerekmektedir.

CÜZDAN DUASI – ARAF SURESI 10. AYETI

Bismillahirrahmanirrahim,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

(Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.)

SÂD SURESI 54. AYET

Bismillahirrahmanirrahim,

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ

İnne haza le rızkuna ma lehu min nefad.

(Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.)

CUMA SELASI KAÇTA OKUNUYOR?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır.

İl il namaz saatlerine bakarak sela vaktini öğrenebilirsiniz.

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