Grizu patlamasında 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasında işletmenin eylül ve ekimdeki denetimlerden sorunsuz çıktığı bildirildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre facianın yaşandığı Amasra Taşkömürü İşletme Müdürlüğü'ne yönelik Türkiye Taş Kömürü, Sayıştay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimleri eylül ve ekimde tamamlandı. Tesisin yer altı iş yerlerine dönük Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri'nin iş sağlığı, güvenliği ve eğitimine ilişkin denetmeleri eylülde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerinin de üretim ve çalışma şartlarına ilişkin denetimleri ekimde yapıldı. Tesis, bu ay içerisinde de Sayıştay müfettişlerinin rotasındaydı. Sayıştay müfettişlerinin ocak teknik gezisine ev sahipliği yaptı.

HER DETAY KONTROLDE

Yer altı işletme faaliyetlerine dönük her detayın denetim sürecinde üzerinde duruluyor. Çalışma Bakanlığı'nın 6 ayda bir denetimden geçirilen işletmede üretim yöntemleri, havalandırma olanakları, yaşam odaları dahil iş güvenliğine yönelik tedbirler, ocaktan tahliye planları, giyimden söndürmeye, metan gazı ve karbon monoksit sensörlerine iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren her unsur kontrol edildi.

RAPORDA NOKSANLIK YOK

Denetimlerde görülen aksaklıklar ise cezaya dökülüyor. Edinilen bilgilere göre patlamanın yaşandığı Amasra Taşkömürü İşletme Müüssesi'ne dönük bu denetlemelerde herhangi bir olumsuzluğun rapora dökülmediği öğrenildi.

YER ALTI DEĞİŞKEN

Facia sonrası söz konusu tesise ilişkin Sayıştay'ın 2019 raporu gündeme taşınıp eksiklikler olduğu belirtilirken kaynaklar, Sayıştay müfettişlerinin bu ay tesiste ocak teknik gezisine katıldığı hatırlatıldı. Kaynaklar, "Sayıştay'ın raporu 2019'da. Bu yer altı öyle bir değişkendir ki günlük değişim geçirir. Gündüz vardiyasına gelirsiniz başka gece vardiyasına gelirsiniz başka. Burada yeni iş yapacaksınız, eskisi otomatikman geride kalıyor" bilgisini verdi.

SAYIŞTAY TEKNİK RAPOR YAZAMAZ

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Sayıştay denetimi konusunda "Sayıştay raporları bir şeyi ortaya koymaz. Önemli olan madendeki mühendislerin tutmuş olduğu bilgiler var onlara bakmak lazım. Gaz yükselmesi veya düşmesi anlık bir olaydır. Sürekliliği olan bir olay değildir. Bir şey risk teşkil ediyorsa sürekliliği olması lazım. Bu kaza türü bir olay, Sayıştay raporlarını dikkate almamak lazım. Önemli olan iş sağlığı güvenliği ekiplerinin raporlarıdır. Dolayısıyla bir ihmalden söz edemeyiz" dedi.

DÜNYANIN MODERN OCAKLARINDAN

Alaboyun, "Madendeki mühendislerin tuttuğu bilgiler patlamanın neden olduğunu aydınlatacak. Önemli olan iş sağlığı güvenliği ekiplerinin raporlarıdır. Bu ocak, Türkiye'de değil dünyada sayılı modern ocaklardan biri. Oradaki bütün elektrik aksamı ATEX standardına uygundur" diye konuştu.

DİNAMİT SIRASINDA ÇALIŞAN OLMAZ

Facianın yaşandığı tesiste memurlar dahil 600-700 personel çalışıyor. Üç vardiya çalışan ocakta maden çıkarmada dinamit de kullanılıyor. Patlama olacağı sırada ise personel bulunmuyor.

PERSONELİ UYARMA SINIRLARI

Uzmanlar, maden işletmesinde metan, karbondioksit, hidrojenin farklı sınırları bulunduğuna işaret etti. Tesiste bunları uzaktan izleme sistemi bulunduğu belirten kaynaklar, "O gözüken yere, gazın değerine göre birinci alarm sınırı olur, ikinci alarm sınırı olur. Hemen iletişim araçları vardır. Telefon, megafon, telsiz ile iletişim kurulur" dedi.

TESİS GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, facianın yaşandığı madenin geçici süreyle kapatıldığını açıkladı. Dönmez ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra maden sahasında açıklamalarda bulundu. Dönmez şunları kaydetti: "Yangınla mücadele devam ediyor. O alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı alındı. Şu an baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basma suretiyle kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti ve bunların tesis edilmesi vs. teknik işlemleri devam edecek. Bu işler bitinceye kadar da Amasra müessesemizde de kömür üretimine ara veriyoruz."

5 SAVCI SORUŞTURUYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturmayı 5 cumhuriyet savcısının yürüttüğünü söyledi. Bozdağ, "Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır." dedi. Patlamanın meydana geldiği maden ocağına gelen Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir acı yaşandığını belirtti.

Bozdağ, bu tahkikatın Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti: "İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı. Şu anda 5 cumhuriyet savcımız tahkikatı sürdürmektedir.

BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAKTIR

Buradan kamuoyunun şunu açıkça ifade etmek isterim; bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç; maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir. Onun için savcılığımıza ve ayrıca adli tıptan gelen arkadaşlarımıza da burada huzurlarınızda teşekkür ederim. Bundan sonra da bu tahkikatı biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz."

SON FOTOĞRAF

Grizu patlaması sonucu şehit olan işçilerden 28'inin üç gün önce bir programda bir araya geldikleri öğrenildi. İHA'nın servis ettiği fotoğrafta sendika toplantısındaki işçilerden 28'i bir arada görülüyor.