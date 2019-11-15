Rasulayn ve Tel Abyad’da 67 bin sivil evlerine döndü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn’da hayat normale dönüyor. Bölgenin terörden kurtarılmasının ardından evlerine dönen sivillerin sayısı, 42 bini Rasulayn’da, 25 bini Tel Abyad’da olmak üzere 67 bine ulaştı.

YERLİ POLİS GÜÇLERİ

Rasulayn ve Tel Abyad’da yerel polis güçlerinin oluşturulması için Türkiye tarafından çalışma başlatıldı. Bu iki ilçede Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki model uygulanacak. Bu kapsamda, Türk polisi tarafından ilk etapta Tel Abyad için 500, Rasulayn için 500 Suriyeli polise eğitim verilecek. Polislerin Türkiye’de eğitimi 1 ay sürecek. Daha sonra bu rakam kademeli olarak 3 bine çıkarılacak. Tel Abyad ve Rasulayn’da görev yapacak olan polisler, bölgedeki sivil halktan seçilecek. Başvuruların alınmaya başlanırken, mülakatlar da gerçekleştiriliyor. Türk jandarması ve Türk polisi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde danışmanlık hizmeti verecek, Askeri Şura ve yerel polislerle bir süre birlikte çalışacak. Yerel polisler göreve başladıktan sonra Tel Abyad ve Rasulayn’da ilçe emniyet müdürlükleri oluşturulacak. Tel Abyad ve Rasulayn’da teröristlerin mayın ve EYP döşediği kamu kurumlarında patlayıcı temizliği de tamamlandı.

Rasulayn’da ilçede teröristler tarafından tahrip edilen, ancak yeniden onarılan fırınların faaliyete geçmesiyle günde 100 bin ekmek üretimi başlayacak.