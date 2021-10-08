8 Ekim 2021 Cuma 11:18 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 11:18

Rebiülevvel ayı mesajları 2021 mesajları hakkında araştırmalar hız kazandı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen bu ay içerisinde Mevlid Kandili idrak edilecek. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği Rebiülevvel ayı için kutlama mesajlarını haberimizinde derledik. İşte Rebiülevvel ayı mesajları 2021 ve Rebiülevvel ayı ile ilgili sözler

Rebiülevvel ayı İslam alemi için en önemli aylardan biridir. Bu ay, Resulullah (S.A.V) dünyaya geldiği için Müslümanlar tarafından Hicri ayların en şereflisi olarak kabul edilmektedir. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi kanallar aracılığıyla gönderilecek uzun, kısa, resimli ve en güzel Rebiülevvel Ayı mesajları ve sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI 2021

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti...

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız kabul Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Rebiülevvel ayınız mübarek olsun...

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun...

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edensin, rahîmsin.

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Rebiülevvel ayınız hayırlı olsun...

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş Mevlid Kandilini barındıran Rebiülevvel ayınız mübarek olsun...

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız kabul Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Bu mübarek ayın ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandillin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

REBİÜLEVVEL AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun, Allah dualarını kabul etsin.

-Bu ay ayların en güzeli. Bu ay en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

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