8 Ekim 2021 Cuma 11:22 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 11:22

Rebiülevvel ayının ilk gecesi ne zaman 2021? sorusu Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Peygamber efendimizin doğduğu bu kutlu ayda ibadet edilmesi ve bol bol salavat getirilmesi tavsiye edilir. Özellikle Rebiülevvel ayının ilk gecesi namaz kılmak çok kıymetlidir. Peki Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? İşte namazda okunacak dualar ve zikirler...

REBİÜLEVVEL AYININ İLK GECESİ NE ZAMAN 2021?

Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayıp Kasım ayının 5'inde sona erecek.

Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s), salavat getirmenin önemini şu hadi-i şerifiyle aktarır: 'Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır.'

REBIÜLEVVEL AYININ İLK GECESINDE KILINACAK NAMAZ

İslam alimleri, Allah'ın rızasını kazanmak ve günahların affedilmesi için Rebiülevvel ayı gibi kıymetli ayların ve günlerin değerlendirilmesi gerektiği tavsiye eder.

Rebiülevvel ayında bol bol zikir ve salavat çekilmesi bununla birlikte nafile ve kaza namazları kılınması çok faziletlidir. İşte Rebiülevvel ayının ilk gecesi kılınması tavsiye edilen namaz:

REBİÜLEVVEL AYI İLK GECE NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı kılındıktan sonra 2 rekattan oluşan Rebiülevvel ayı ilk gece namazı vardır.

Normal farz namazına niyet eder gibi 'niyet ettim Allah rızası için Rebiülevvel ayının ilk gecesi namazını kılmaya' şeklinde niyet edilir.

İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

İkinci rekatta Subhaneke, Fatiha ve 3 ihlas suresi okunur.

Rüku ve secdeden sonra yeniden ayağa kalkılır Fatiha ve 3 İhlas suresi okunarak Rüku ve secdeye gidilir.

Oturduktan sonra Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

Arından 100 defa şu dua okunur:

!اَللّٰهُمَّ صَلِ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدْ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Türkçe Okunuşu: allumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed ve Barek ve Sellim bi Rahmetike ya Erhamerrahimin.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYININ FAZİLETİ

İslam tarihinde rebiülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebiülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur.

İslam tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebiülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebu Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebiülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkan Resul-i Ekrem 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kuba'ya varmış ve burada Kuba Mescidi'ni inşa etmiştir.

12 Rebiülevvel'de Medine'ye hareket etmiş, Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevi'nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber'in ahirete irtihalinin de rebiülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resul-i Ekrem 12 Rebiülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.

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