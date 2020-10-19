Rebiülevvel ayı mesajları 2020: Rebiülevvel ayı ile ilgili sözler

19 Ekim 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:10

Rebiülevvel ayı mesajları hakkında araştırmalar hız kazandı. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel ayı bu yıl, 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başladı. Bu ay, Resulullah (S.A.V) dünyaya geldiği için Müslümanlar tarafından Hicri ayların en şereflisi olarak kabul edilmektedir. Rebiülevvel ayı ile ilgili sözler ile sevdiklerinize bu ayın geldiğini hatırlatabilirsiniz. İşte en güzel Rebiülevvel ayı mesajları 2020

Rebiülevvel ayının idrak edilmesiyle birlikte vatandaşlar da birbirlerine Rebiülevvel ayı ile ilgili sözler yolluyor. WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla Rebiülevvel ayı mesajları 2020 sıkça paylaşılıyor. İşte birbirinden güzel Rebiülevvel ayı mesajları

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI 2020

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...

Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti...

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek, dualarınız kabul olsun.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.

O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edensin, rahîmsin.

Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Rebiülevvel ayınız hayırlı olsun…

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş Mevlid Kandilini barındıran Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

REBİÜLEVVEL AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız kabul Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Bu mübarek ayın ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandillin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun, Allah dualarını kabul etsin.

-Bu ay ayların en güzeli. Bu ay en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

REBİÜLEVVEL AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-Allah'ın rahmeti bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın, dualarınız kabul olsun. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin .Taşlanırken dahi merhamet etmişti. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-Hu diyelim dilde zikir, yürekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle... Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-Gül bahçesine girenler gül olmasada gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

- Bütün kainatı nurla dolduran peygamberimiz Hz.Muhammed'in (s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

-"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel, Hicrî yılın üçüncü ayıdır. Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü’l-evvel (birinci rebî‘), dördüncü ayına da rebîü’l-âhir (sonuncu rebî‘) veya rebîü’s-sânî (ikinci rebî‘) denir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebî‘ Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir.

Araplar’ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar “rebî‘” diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir. Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebî‘ kelimesini kullanmışlar, çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimine rebîülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimine de rebîüssânî adını vermişlerdir.