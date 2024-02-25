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Refüje çarpan otomobil zincirleme trafik kazasına neden oldu! 2 kişi öldü

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobil, kamyonet ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA25 Şubat 2024 Pazar 11:25 - Güncelleme:
Refüje çarpan otomobil zincirleme trafik kazasına neden oldu! 2 kişi öldü
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Aydın-Denizli kara yolunda ilerleyen 20 AIE 929 plakalı otomobil, Ortakçı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Karşı yönde ilerleyen Pamukkale Turizm firmasına bağlı 06 DTL 152 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, devrilen direğe, ardından da aynı giden Muzaffer Göçhan yönetimindeki 20 TE 352 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile otobüsteki yolculardan Büşra Sarıaslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Davut Demirpolat ile otobüsteki Dursun Başer yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

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